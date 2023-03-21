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29 минут назад

Последствия работы ПВО в Джанкое показали на фото

Lenta.ruиещё 3

В ночь с понедельника на вторник стало известно о работе ПВО около Джанкоя. Обломки сбитого беспилотника повредили несколько домов. Фотографии с места происшествия опубликовал Telegram-канал советника главы Крыма Олега Крючкова «Крючков Z».

Последствия работы ПВО в Джанкое показали на фото
Фото: Telegram-канал Крючков ZTelegram-канал Крючков Z

Как рассказал глава администрации Джанкоя Игорь Ивин, в результате прилета беспилотников повреждены частный дом на улице Южной, а в центре города произошло возгорание продуктового магазина. Слова Ивина приводит Telegram-канал «Крым 24 |Z| Все новости Крыма».

Telegram-канал Крючков Z

По информации главы администрации, с осколочным ранением доставлен в больницу 33-летний мужчина. Его жизни и здоровью ничего не угрожает, он госпитализирован.

На место происшествия выехал заместитель председателя Совета министров Крыма Игорь Михайличенко. В настоящее время оцениваются последствия атаки.

В марте глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) могут долетать до Крыма, но их сбивают. По его словам, часть беспилотников в море сбивают средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ), часть — системы противовоздушной обороны (ПВО). Аксенов добавил, что точки запуска аппаратов российским военным известны.

Армия,Олег Крючков,Игорь Михайличенко,Сергей Аксенов,
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