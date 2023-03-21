Последствия работы ПВО в Джанкое показали на фото

В ночь с понедельника на вторник стало известно о работе ПВО около Джанкоя. Обломки сбитого беспилотника повредили несколько домов. Фотографии с места происшествия опубликовал Telegram-канал советника главы Крыма Олега Крючкова «Крючков Z».

Фото: Telegram-канал Крючков Z Telegram-канал Крючков Z

Как рассказал глава администрации Джанкоя Игорь Ивин, в результате прилета беспилотников повреждены частный дом на улице Южной, а в центре города произошло возгорание продуктового магазина. Слова Ивина приводит Telegram-канал «Крым 24 |Z| Все новости Крыма».

По информации главы администрации, с осколочным ранением доставлен в больницу 33-летний мужчина. Его жизни и здоровью ничего не угрожает, он госпитализирован.

На место происшествия выехал заместитель председателя Совета министров Крыма Игорь Михайличенко. В настоящее время оцениваются последствия атаки.