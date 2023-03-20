Пользователи интернета высмеяли канадскую военную помощь Украине

Глава Минобороны Канады Анита Ананд опубликовала у себя в Twitter-аккаунте видео обещанной Оттавой Киеву машины Bergepanzer 3. Ролик вызвал смех у пользователей соцсети, передает «РИА Новости».

«На Украину направляется еще больше канадской военной помощи. Мы будем поддерживать украинцев столько, сколько потребуется», — написала Ананд, прикрепив к посту видео погрузки бронированной ремонтно-эвакуационной машины Bergepanzer 3, которая предназначена для обслуживания танков Leopard 2, в грузовой самолет перед отправкой на Украину.

У пользователей Twiiter этот пост вызвал смех. Насмешкам подвергся тот факт, что машина всего одна.

«Канада отправила всего одну машину? Как мило», — написал в комментариях Эдвин де Леон.

Другой пользователь в ответ на это сообщение написал, что «это все, что есть у Канады».

Suaerp предположил, что Оттава отдала Киеву Bergepanzer 3 в аренду. Еще одного пользователя заинтересовало, что означали слова Ананд об оказании помощи «сколько потребуется». Одним из вариантов, на его взгляд, может быть «пока не начнется третья мировая война».

Помимо смеха пост главы Минобороны вызвал возмущение. В частности, Рею Элкзу не понравилось, что правительство Канады потратило деньги налогоплательщиков на «это».