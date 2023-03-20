В Турции нашли повод отказать Швеции во вступлении в НАТО

Турция в настоящее время считает недостаточными действия Швеции по выполнению мадридского меморандума о противодействии терроризму для одобрения ее заявки на вступление в НАТО. Об этом заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу. Его слова приводит ТАСС. При этом он не стал отрицать, что шведское правительство делает шаги в нужном направлении.

Мы видим, что новое правительство Швеции совершает определенные шаги по выполнению меморандума о противодействии терроризму, однако пока они являются недостаточными, — сказал Чавушоглу.

Ранее он объявлял, что заявка Швеции по вступлению в НАТО может быть одобрена Анкарой дo саммита Альянса в июле текущего года.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 17 марта сообщил о начатом парламентом страны процессе ратификации заявки Финляндии на вступление в НАТО. По словам турецкого лидера, Анкара увидела, что Хельсинки выполняет свои обязательства.