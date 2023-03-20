Украинский военный заявил о грядущей сложной ситуации для ВСУ в Авдеевке

Вооруженные силы Украины могут оказаться в Авдеевке в такой же сложной ситуации, как и в Артемовске. Об этом в понедельник, 20 марта, заявил руководитель пресс-центра сил обороны Таврического направления ВСУ Алексей Дмитрашковский.

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По мнению военного, российские войска собираются в ближайшее время окружить город.

— Авдеевка в ближайшее время может стать вторым Бахмутом (украинское название Артемовска — прим. «ВМ»), — приводит слова Дмитрашковского украинское издание «Страна.ua».

Авдеевка является одним из основных укрепрайонов на территории Донецкой народной республика. На данный момент он остается под контролем Киева. Из этого города войска ВСУ ведут обстрел домов Донецка.

Советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что Авдеевка в ближайшее время может начать проваливаться в окружение. По его словам, российская армия уже начала входить в населенные пункты, которые расположены неподалеку.