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37 минут назад

Украинский военный заявил о грядущей сложной ситуации для ВСУ в Авдеевке

Вечерняя Москва

Вооруженные силы Украины могут оказаться в Авдеевке в такой же сложной ситуации, как и в Артемовске. Об этом в понедельник, 20 марта, заявил руководитель пресс-центра сил обороны Таврического направления ВСУ Алексей Дмитрашковский.

Украинский военный заявил о грядущей сложной ситуации для ВСУ в Авдеевке
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

По мнению военного, российские войска собираются в ближайшее время окружить город.

— Авдеевка в ближайшее время может стать вторым Бахмутом (украинское название Артемовска — прим. «ВМ»), — приводит слова Дмитрашковского украинское издание «Страна.ua».

Авдеевка является одним из основных укрепрайонов на территории Донецкой народной республика. На данный момент он остается под контролем Киева. Из этого города войска ВСУ ведут обстрел домов Донецка.

Советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что Авдеевка в ближайшее время может начать проваливаться в окружение. По его словам, российская армия уже начала входить в населенные пункты, которые расположены неподалеку.

В феврале штурмовые самолеты РФ нанесли удар по позициям ВСУ в Авдеевке. ВКС России регулярно обрабатывают этот участок фронта, так как он мешает продвижению штурмовых отрядов.

Армия,Ян Гагин,
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