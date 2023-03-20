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49 минут назад

Пентагон выбрал австралийскую компанию для создания гиперзвукового самолета

Lenta.ru

Минобороны США выбрало австралийскую аэрокосмическую компанию Hypersonix Launch Systems для создания высокоскоростного самолета, предназначенного для отработки гиперзвуковых технологий. Об этом сообщает Defense News.

Австралийская компания создаст для Пентагона гиперзвуковой самолет
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Разработка самолета поддержана американской программой Hypersonic and High-Cadence Airborne Testing Capabilities (HyCAT). Ожидается, что это позволит снизить нагрузку на государственную испытательную инфраструктуру США.

«Коммерческие компании стремятся к многоразовым и недорогим испытательным машинам», — сказал майор Райан Вид.

Конкретный размер денежных средств, который планируется выделить Hypersonix Launch Systems, не называется.

Издание пишет, что в настоящее время австралийская компания работает над летательным аппаратом DART AE, оснащенным прямоточным воздушно-реактивным двигателем, позволяющим демонстратору технологий развивать скорость до семи чисел Маха. Первый полет изделия запланирован на начало 2024 года, тогда как испытания в рамках HyCAT должны состояться в следующие 12-18 месяцев.

Кроме Hypersonix Launch Systems, поддержку Пентагона в рамках программы HyCAT получила калифорнийская компания Fenix Space, работающая над многоразовой системой буксировки.

В марте ведущий специалист по науке и технологиям агентства военной разведки США Пол Фрайштлер заявил, что в настоящее время Россия является единственной в мире страной, на вооружении которой стоят стратегические гиперзвуковые ракетные комплексы.

Армия,Пентагон,
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