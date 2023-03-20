В Эстонию прибыл американский эсминец

В Таллин 20 марта прибыл американский эсминец USS Porter (DDG-78), имеющий класс Arleigh Burke. Об этом в понедельник сообщил главный штаб Сил обороны Эстонии .

Отмечается, что в ходе стоянки корабль пополнит запасы и подготовится к выполнению последующих задач. Морскую охрану эсминца осуществляют военно-морские силы Эстонии.

Ранее сообщалось, что в Польше откроется первый постоянный военный гарнизон США. Он станет восьмым постоянным гарнизоном вооруженных сил страны в Европе. Ожидается, что подразделение будет задействовано в оказании инфраструктурной поддержки американским войскам, дислоцированным в Польше.