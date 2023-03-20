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52 минуты назад

Американский разведчик уличил Залужного в попытке обмануть США

Никита Бородкин

Главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный скрывает от главы Пентагона Ллойда Остина реальные потери Вооруженных сил Украины (ВСУ). Как сообщает РИА Новости, об этом заявил офицер разведки Корпуса американской морской пехоты в отставке Скотт Риттер.

Американский разведчик уличил Залужного в попытке обмануть США
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Это обман. И Остин понимает это», — сказал Риттер в интервью журналисту Стефану Гарднеру.

По мнению отставного военного, если Киев раскроет реальную ситуацию на фронте, то США могут отказаться дальше поддерживать украинские войска. По этой причине многие солдаты ВСУ числятся без вести пропавшими, из-за чего не попадают в официальные отчеты перед Вашингтоном.

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Риттер также обратил внимание на то, что сейчас украинская армия испытывает нехватку людей, из-за чего по всей стране все чаще похищают мужчин. Среди них встречаются и подростки 14-16 лет. Новобранцев отправляют в бой уже после трех дней подготовки, что объясняет огромные потери ВСУ.

Российские силы, наоборот, очень хорошо оснащены: у них есть современное оружие, танки, артиллерия и бронежилеты — все, что им необходимо. Кроме того, они проходят соответствующее обучение, подытожил разведчик.

Армия,Скотт Риттер,Валерий Залужный,Ллойд Остин,Пентагон,
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