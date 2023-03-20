Британия обязала Украину взрывать танки Challenger 2 в случае потери

Великобритания выставила Украине важное условие поставки танков Challenger 2 - эти машины не должны попасть в руки российских военных.

Фото: Cpl Paul/Wikimedia.org Cpl Paul/Wikimedia.org

Для этого британцы требуют установить в каждом поставленном ВСУ танке заряд взрывчатки с дистанционном управлением, способный уничтожить машину при невозможности ее эвакуации с поля боя.

Английские военные очень боятся, что их российские коллеги узнают заложенные в Challenger секретные технологии - например, состав многослойной комбинированной брони Chobham, которую носят и американские Abrams. Для этого разрабатывается "чрезвычайный план", его детали держатся в секрете. Один из вариантов - не использовать "Челленджеры" на тех участках фронта, где возможно наступление российской армии. Украинских танкистов, прошедших обучение на британских танках, обязали сделать все возможное для эвакуации машин с поля боя - даже под огнем противника.

Судя по требованиям Лондона, Challenger 2 лучше всего будет держать в глубоком тылу либо пускать в бой сразу в сцепке с эвакуатором, пишет "Военное обозрение".