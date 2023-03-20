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1 час назад

Британия обязала Украину взрывать танки Challenger 2

Российская Газета

Великобритания выставила Украине важное условие поставки танков Challenger 2 - эти машины не должны попасть в руки российских военных.

Британия обязала Украину взрывать танки Challenger 2 в случае потери
Фото: Cpl Paul/Wikimedia.orgCpl Paul/Wikimedia.org

Для этого британцы требуют установить в каждом поставленном ВСУ танке заряд взрывчатки с дистанционном управлением, способный уничтожить машину при невозможности ее эвакуации с поля боя.

Английские военные очень боятся, что их российские коллеги узнают заложенные в Challenger секретные технологии - например, состав многослойной комбинированной брони Chobham, которую носят и американские Abrams. Для этого разрабатывается "чрезвычайный план", его детали держатся в секрете. Один из вариантов - не использовать "Челленджеры" на тех участках фронта, где возможно наступление российской армии. Украинских танкистов, прошедших обучение на британских танках, обязали сделать все возможное для эвакуации машин с поля боя - даже под огнем противника.

Судя по требованиям Лондона, Challenger 2 лучше всего будет держать в глубоком тылу либо пускать в бой сразу в сцепке с эвакуатором, пишет "Военное обозрение".

Напомним, Британия пообещала Украине поставить в марте-апреле 14 современных танков. По мнению независимых экспертов - в том числе западных, - такое количество не окажет сколь-либо заметного влияния на ход боевых действий. К тому же тяжелые и массивные Сhallenger 2 мало подходят для движения по раскисшим полям, части украинских мостов и для городских боев.

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