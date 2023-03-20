ЕС согласовал план поставок боеприпасов Украине

На данный момент члены ЕС уже согласовали план главы евродипломатии Жозепа Борреля, который касается поставок Украине артиллерийских снарядов на сумму два миллиардов евро. Об этом сообщает ТАСС.

«Вместе министерства иностранных дел и обороны, надеюсь, доработают соглашение о поставках боеприпасов в Украину», — заявил сам Боррель перед переговорами. Также он не исключил, что в будущем ЕС будет проводить совместные закупки не только боеприпасов, но и более тяжелого вооружения.