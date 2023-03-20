В Польше появится постоянный гарнизон Вооруженных сил США

«Передовое командование 5-го армейского корпуса США, действующее на территории Польши с 2020 года, в июле 2022 года получило название "Лагерь Костюшко". (...) Командование играет ключевую роль в интеграции американских войск, дислоцированных в Польше, и синхронизации их взаимодействия с нашими вооруженными силами, что фактически повышает оперативную совместимость польских и американских войск», — говорится в сообщении оборонного ведомства.