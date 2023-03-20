В Белоруссии подготовят отряд народного ополчения

В Минской области отработают подготовку отряда народного ополчения в рамках проверки уровня подготовки территориальной обороны. Об этом сообщило Министерство обороны Белоруссии в своем Telegram .

«В одном из сельских советов будут отработаны вопросы формирования и подготовки отряда народного ополчения», — сказано в сообщении.

Также уточняется, что воинские части территориальных войск Борисовского района области будут решать учебно-боевые задачи, в число которых входят охрана объектов жизнеобеспечения населения и поддержание военного положения совместно с органами внутренних дел.