Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что в случае отрицательного решения по договоренностям о поставках боеприпасов на Украину возможны большие проблемы. Об этом сообщает ТАСС.

«Если министры не договорятся сегодня по предложенному мной плану из трех шагов объемом 2 млрд евро, это будет проблемой для поставок оружия на Украину», — сказал Боррель.

Он добавил, что страны Евросоюза должны поставлять боеприпасы на Украину «быстро и в большом количестве». Боррель надеется, что министрам удастся договориться.

Ранее сообщалось, что страны Евросоюза намерены достичь соглашения, по которому Украина получит 1 миллион артиллерийских снарядов в течение года.