В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
-2° в 
USD 76.60EUR 81.46
Войти в почту
1 час назад

Боррель: страны ЕС могут не согласовать план поставок боеприпасов на Украину

Газета.Ruиещё 3

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что в случае отрицательного решения по договоренностям о поставках боеприпасов на Украину возможны большие проблемы. Об этом сообщает ТАСС.

«Если министры не договорятся сегодня по предложенному мной плану из трех шагов объемом 2 млрд евро, это будет проблемой для поставок оружия на Украину», — сказал Боррель.

Он добавил, что страны Евросоюза должны поставлять боеприпасы на Украину «быстро и в большом количестве». Боррель надеется, что министрам удастся договориться.

Ранее сообщалось, что страны Евросоюза намерены достичь соглашения, по которому Украина получит 1 миллион артиллерийских снарядов в течение года.

Чешский президент оценил шансы Киева на контрнаступление

До этого источник во внешнеполитической службе Евросоюза (ЕС) сообщал, что министры обороны ЕС должны 21 марта утвердить план главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о выделении из Европейского фонда мира €2 млрд на поставки снарядов на Украину и восполнение их запасов в Европе.

Армия,Видео,Жозеп Боррель,ЕС,
7
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий