КНДР объяснила запуск ракеты 19 марта симуляцией ядерной контратаки. Об этом пишет «Интерфакс».

«18 и 19 марта прошли комплексные тактические учения, направленные на практическое укрепление сил сдерживания войны и способности страны к ядерной контратаке», - сообщили в ЦТАК.

Учения проходили две недели, они включали в себя управление системой командования ядерным ударом, переход на боеготовность к контратаке и запуск тактической баллистической ракеты с имитационной ядерной боеголовкой.

Ракету запустили из уезда Чхольсан провинции Северный Пхёнан. Она взорвалась на высоте 800 м над предназначенной целью в Японском море. Учениями руководил лидер КНДР Ким Чен Ын. На них также присутствовала его дочь Чу Э.