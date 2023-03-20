КНДР объяснила запуск ракеты

«18 и 19 марта прошли комплексные тактические учения, направленные на практическое укрепление сил сдерживания войны и способности страны к ядерной контратаке», - сообщили в ЦТАК.
Учения проходили две недели, они включали в себя управление системой командования ядерным ударом, переход на боеготовность к контратаке и запуск тактической баллистической ракеты с имитационной ядерной боеголовкой.
Ракету запустили из уезда Чхольсан провинции Северный Пхёнан. Она взорвалась на высоте 800 м над предназначенной целью в Японском море. Учениями руководил лидер КНДР Ким Чен Ын. На них также присутствовала его дочь Чу Э.
Ранее сообщалось, что КНДР запустила две стратегические крылатые ракеты, на следующий день прошел запуск двух баллистических ракет малой дальности, а еще через два дня после этого - межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-17».