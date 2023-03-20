Спецоперация на Украине 20 марта: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 20 марта 2023 года.

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Украинские войска в Запорожской области пошли в разведку боем

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Войска Украины попытались провести разведку боем в юго-восточном пригороде Орехова Запорожской области. Их атака закончилась неудачей, и они отступили на прежние позиции. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает РИА Новости.

Отмечается, что это вторая попытка украинских военных провести разведку боем за последние несколько дней. Рогов рассказал, что в этот раз были задействованы бронетехника и танки. Российские силы вовремя обнаружили противника с воздуха и уничтожили артиллерией.

«Это очередная попытка прощупать нашу оборону и оценить скорость реакции наших войск», — отметил Рогов.

В ДНР сообщили о выпущенных по республике 144 снарядах со стороны ВСУ

Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки выпустили по ДНР 144 снаряда, было зафиксировано 26 попыток обстрела. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Telegram-канал представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Как говорится в сообщении, за прошедшие сутки вооруженные формирования Украины 26 раз открывали огонь по ДНР. В общей сумме было выпущено 144 различных боеприпаса. Для обстрела применялась артиллерия калибра 152 и 155 мм, а также ударные реактивные системы залпового огня.

Раненый украинский военный попросил о помощи оператора российского дрона

Раненый солдат Вооруженных сил Украины обратился за помощью к оператору российского дрона, который фиксировал обстановку на поле боя. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал «Военкоры русской весны».

Авторы канала пишут, что украинский отряд оставил своего бойца с тяжелым ранением в ноги. Позднее к нему подлетел российский беспилотный летательный аппарат, и военнослужащий рискнул попросить о помощи.