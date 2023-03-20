Минобороны России: бойцы ВДВ отразили атаку украинских военных на одном из направлений СВО

Министерство обороны России заявило, что российские десантники отразили контратаку Вооруженных сил Украины на одном из направлений в зоне специальной военной операции. Об этом сообщается в Telegram-канале оборонного ведомства РФ.

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости Алексей Майшев/РИА Новости

"Бойцы подразделения ВДВ отразили контратаку формирований ВСУ на одном из направлений проведения спецоперации Массированным прицельным огнем из стрелкового оружия, автоматических гранатометов АГС-17 "Пламя" и крупнокалиберных пулеметов "Корд" уничтожили противника, не позволив ему приблизиться к нашим позициям", - сказано в сообщении.

Также в Минобороны отметили, что бойцы ВДВ оборудовали опорный пункт в районе, ранее занятом российскими штурмовыми отрядами, и уничтожили подразделение ВСУ, которое приближалось к позициям РФ. 16 марта стало известно, что российские военные из группировки "Отважные", находящиеся в зоне проведения СВО, вынудили украинских военных покинуть позиции на Краснолиманском направлении.