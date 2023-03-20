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55 минут назад

Чешский президент оценил шансы Киева на контрнаступление

Lenta.ruиещё 10

Украина в 2023 году имеет лишь одну попытку провести контрнаступление, заявил президент Чехии Петр Павел в интервью польскому изданию Rzeczpospolita.

Чешский лидер подчеркнул, что, в случае провала, Киеву будет «невероятно трудно» найти средства на следующее наступление.

«Я считаю, что у Украины будет только одна попытка на проведение крупного контрнаступление. Поэтому, если Киев примет решение на проведение контрнаступления, и оно провалится, то ему будет невероятно трудно найти новые средства», — сказал Павел.

Контрнаступление Вооруженных сил Украины, как считает Павел, должно произойти в течение нескольких месяцев — «окно возможности» открыто только в 2023 году. После следующей зимы Западу будет крайне сложно поддерживать прежний уровень помощи Киеву — скажется не только нехватка ресурсов и разрушение инфраструктуры, но и «усталость» от Украины.

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«Интерес США к Украине и уровень помощи могут снизиться в следующем году. И когда интерес США упадет, многие европейские страны последуют их примеру», — констатировал Павел.

Ранее сообщалось, что Европейский союз намерен выделить Украине средства для покупки артиллерийских снарядов.

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