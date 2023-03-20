Чешский президент оценил шансы Киева на контрнаступление

«Я считаю, что у Украины будет только одна попытка на проведение крупного контрнаступление. Поэтому, если Киев примет решение на проведение контрнаступления, и оно провалится, то ему будет невероятно трудно найти новые средства», — сказал Павел.

Контрнаступление Вооруженных сил Украины, как считает Павел, должно произойти в течение нескольких месяцев — «окно возможности» открыто только в 2023 году. После следующей зимы Западу будет крайне сложно поддерживать прежний уровень помощи Киеву — скажется не только нехватка ресурсов и разрушение инфраструктуры, но и «усталость» от Украины.