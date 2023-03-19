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15 минут назад

Брянскую область окружат блокпостами

News.ru

В Брянской области возведут дополнительно 17 блокпостов на приграничных территориях региона, такое решение было принято на заседании оперативного штаба, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. Это делается для того, чтобы жители Брянской области, а также приграничных территорий чувствовали себя защищенными, указал он. Глава региона посетил ряд таких пунктов с блокпостами и разместил фотографии в Telegram.

Брянскую область окружат блокпостами
Фото: вконтактевконтакте

Он подчеркнул, что в скором времени нести на службу на эти пункты заступят сотрудники УМВД и Росгвардии.

На заседании оперативного штаба было принято решение дополнительно построить 17 блокпостов на приграничных территориях нашего региона, — написал Богомаз.

Губернатор рассказал, что материалы и оборудование для блокпостов приобрело Брянское отделение Общероссийского народного фронта в рамках проекта «Все для Победы!».

Ранее глава села Новый Ропск Николай Самусев сообщил, что 2 марта на территории Брянской области были замечены две украинские диверсионно-разведывательные группы. По его словам, одна ДРГ вошла в населенный пункт Любечане, в то время как другая работала в селе Сушаны.

Армия,Николай Самусев,Александр Богомаз,Росгвардия,
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