Брянскую область окружат блокпостами

В Брянской области возведут дополнительно 17 блокпостов на приграничных территориях региона, такое решение было принято на заседании оперативного штаба, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. Это делается для того, чтобы жители Брянской области, а также приграничных территорий чувствовали себя защищенными, указал он. Глава региона посетил ряд таких пунктов с блокпостами и разместил фотографии в Telegram.

Фото: вконтакте вконтакте

Он подчеркнул, что в скором времени нести на службу на эти пункты заступят сотрудники УМВД и Росгвардии.

На заседании оперативного штаба было принято решение дополнительно построить 17 блокпостов на приграничных территориях нашего региона, — написал Богомаз.

Губернатор рассказал, что материалы и оборудование для блокпостов приобрело Брянское отделение Общероссийского народного фронта в рамках проекта «Все для Победы!».