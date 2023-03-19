Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что США рассчитывали, что президент Украины Владимир Зеленский начнет прямое столкновение с Россией. Об этом он рассказал в беседе с YouTube-каналом Judging Freedom.

Макгрегор раскрыл план Украины по столкновению с Россией и подчеркнул, что Киев планировал вооруженный конфликт с Москвой еще до начала специальной военной операции (СВО). Точкой отсчета стало бы наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Донецкую и Луганскую народную республики (ДНР и ЛНР), которые украинские войска обстреливали с 2014 года.

«ВСУ укреплялись специально для этой цели — борьбы с Россией. Мы предполагали, что Украина возьмет инициативу в свои руки и нападет на так называемые самопровозглашенные республики ДНР и ЛНР, но это не произошло, так как [президент России Владимир] ПутиПутин предотвратил это», — отметил экс-советник Пентагона.

Военный добавил, что начало спецоперации не стало сюрпризом для США, поскольку Белый дом давно строил планы по конфликту на Украине. Для этого украинские военные проходили обучение, заключил он.