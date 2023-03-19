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8 минут назад

Посол Польши во Франции: Варшава вступит в конфликт на Украине, если Киев проиграет

RT на русскомиещё 4

Польский посол во Франции Ян Эмерик Росцишевский в эфире телеканала LCI заявил, что если украинские войска не смогут «защитить свою независимость», то Варшаве придётся вступить в конфликт.

Польский дипломат назвал условие для войны с Россией
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Если Украина не сможет защитить свою независимость, у нас не останется другого выбора, кроме как вступить в конфликт», — цитирует его РИА Новости.

Глава польского диппредставительства считает, что кризис вокруг Украины является сражением за базовые ценности Запада и его культуру, поэтому он считает, что «так важно победить».

Российский лидер Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что победить Россию на поле боя невозможно.

Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев предупреждал, что если всерьёз встанет вопрос о существовании самой России, то он будет решён не на Украине.

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