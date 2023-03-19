В учениях НАТО в Норвегии разглядели сигнал Путину

Они указали, что участвовавшие в учениях военные отрабатывали сценарий, который схож с событиями, развернувшимися в Крыму в 2014 году. При этом возможности гипотетического противника, а также численность его армии практически соответствовали потенциалу сил России в данном регионе.

Joint Viking — это учения, которые проходят на севере Норвегии дважды в год. В этом году, как отмечает Focus, они состоялись в период с 9 по 18 марта. Утверждается, что в Joint Viking участвовали 20 тысяч военных из Норвегии, а также военнослужащие из еще восьми стран. В их числе — Франция, Германия, Канада и США.