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34 минуты назад

В учениях НАТО в Норвегии разглядели сигнал Путину

Lenta.ru

Учения НАТО Joint Viking, которые прошли на территории Норвегии, призваны послать сигнал президенту России Владимиру Путину. Об этом пишет немецкий журнал Focus.

В учениях НАТО в Норвегии разглядели сигнал Путину
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Военные маневры в этом году имеют особое значение: учения НАТО посылают ясный сигнал президенту России Владимиру Путину», — считают авторы материала.

Они указали, что участвовавшие в учениях военные отрабатывали сценарий, который схож с событиями, развернувшимися в Крыму в 2014 году. При этом возможности гипотетического противника, а также численность его армии практически соответствовали потенциалу сил России в данном регионе.

Joint Viking — это учения, которые проходят на севере Норвегии дважды в год. В этом году, как отмечает Focus, они состоялись в период с 9 по 18 марта. Утверждается, что в Joint Viking участвовали 20 тысяч военных из Норвегии, а также военнослужащие из еще восьми стран. В их числе — Франция, Германия, Канада и США.

Армия,В мире,Владимир Путин,НАТО,
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