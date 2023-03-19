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43 минуты назад

FT: производство боеприпасов для Киева задерживается из-за дефицита компонентов в ЕС

ТАССиещё 1

Производство боеприпасов для Украины и их поставки задерживаются из-за существенной нехватки взрывчатых веществ в Евросоюзе. Об этом в воскресенье сообщила газета Financial Times.

Стало известно о задержке поставок Киеву боеприпасов из Европы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По ее данным, ЕС не в состоянии оперативно выполнить заказы для Украины из-за скудных поставок пороха, пластиковой взрывчатки и тротила. Военный конфликт на Украине обнажил недостаточные запасы оружия в Европе и слабые внутренние производственные мощности, истощенные десятилетиями недостаточного инвестирования, пишет издание. По словам европейских чиновников, основная проблема заключается в том, что оборонная промышленность стран ЕС находится не в лучшей форме для крупномасштабного военного производства.

Европейские производители вооружений предупреждают, что увеличение спроса на боеприпасы может привести лишь к повышению цен, которые за 2022 год выросли на 20%, но не к росту объемов выпуска. Как уточняет газета, большинство заводов, изготавливающих боеприпасы и компоненты для них, уже работает на полную мощность. Увеличение объемов производства займет как минимум три года.

В России стали активнее выпускать боеприпасы

Ранее газета Politico со ссылкой на источники сообщила, что страны Евросоюза завершают работу над сделкой на сумму €2 млрд для совместного пополнения боеприпасов для своих вооруженных сил и армии Украины. Европейские лидеры намерены достичь соглашения по этому вопросу на встрече глав МИД и министерств обороны ЕС 20 марта и окончательно утвердить сделку на следующем саммите в Брюсселе, который пройдет 23-24 марта.

Армия,ЕС,
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