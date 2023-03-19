Стало известно о задержке поставок Киеву боеприпасов из Европы

Производство боеприпасов для Украины и их поставки задерживаются из-за существенной нехватки взрывчатых веществ в Евросоюзе. Об этом в воскресенье сообщила газета Financial Times.

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По ее данным, ЕС не в состоянии оперативно выполнить заказы для Украины из-за скудных поставок пороха, пластиковой взрывчатки и тротила. Военный конфликт на Украине обнажил недостаточные запасы оружия в Европе и слабые внутренние производственные мощности, истощенные десятилетиями недостаточного инвестирования, пишет издание. По словам европейских чиновников, основная проблема заключается в том, что оборонная промышленность стран ЕС находится не в лучшей форме для крупномасштабного военного производства.

Европейские производители вооружений предупреждают, что увеличение спроса на боеприпасы может привести лишь к повышению цен, которые за 2022 год выросли на 20%, но не к росту объемов выпуска. Как уточняет газета, большинство заводов, изготавливающих боеприпасы и компоненты для них, уже работает на полную мощность. Увеличение объемов производства займет как минимум три года.