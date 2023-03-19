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21 минуту назад

Спецоперация на Украине 19 марта: последние новости на сегодня

Елена Прошина

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 19 марта 2023 года.

Спецоперация на Украине 19 марта: последние новости на сегодня
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Группировка «Юг» сообщила об уничтожении бронегруппы ВСУ на донецком направлении

Российские войска с помощью противотанковых ракетных комплексов уничтожили бронегруппу украинских Вооруженных сил, сообщает ТАСС.

Речь идет о двух боевых машинах пехоты, которые пытались вести разведку боем на донецком направлении. БМП уничтожили в районе населенного пункта Первомайское.

Российские операторы противотанковых ракетных комплексов отдельного батальона спецназначения 1-го Донецкого армейского корпуса уничтожили обе боевые машины вместе с экипажами.

В Минобороны заявили об уничтожении пункта управления бригады ВСУ в ДНР

Военные России за прошедшие сутки уничтожили пункт управления 110-й механизированной бригады украинских военных, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Министерство обороны России.

Позиции Вооруженных сил Украины находились близ населенного пункта Тоненькое Донецкой народной республики.

Всего за сутки авиация, артиллерия и ракетные войска России нанесли удары по позициям украинских военных в 107 районах. Удалось уничтожить живую силу и технику.

Появилось видео уничтожения российскими дронами нефтебазы ВСУ в Новомосковске

В Днепропетровской области беспилотные летательные аппараты России уничтожили украинское крупное нефтехранилище, сообщает «Российская газета».

Видео выложили в Сеть жители города Новомосковска. На нем видно попадание дронов-камикадзе «Герань-2». Аппараты внешне напоминают производимые в Иране боевые дроны с дельтовидным крылом Shahed-136.

В цель попали два беспилотника. Отмечается, что это существенные потери для Вооруженных сил Украины.

Армия,СВО,Минобороны России,
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