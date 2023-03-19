ВС РФ уничтожили два ангара с вооружением ВСУ в Херсонской области

В Херсонской области российские войска уничтожили два ангара с вооружением и военной техникой 122-й бригады территориальной обороны ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. При этом за сутки на Херсонском направлении были уничтожены до 20 украинских военнослужащих, три автомобиля, а также две самоходные гаубицы «Гвоздика». Кроме того, истребительной авиацией ВКС России в Харьковской области был сбит вертолёт Ми-8 Воздушных сил Украины.

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Российские военные уничтожили в Херсонской области два ангара с украинским вооружением. Об этом говорится в сводке Министерства обороны РФ.

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«В районе населённого пункта Отрадокаменка в Херсонской области поражено два ангара с вооружением и военной техникой 122-й бригады территориальной обороны», — заявили в ведомстве.

Также оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены 92 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и техника в 114 районах.

При этом истребительной авиацией в воздухе над Купянском (Харьковская область) был сбит вертолёт Ми-8 Воздушных сил Украины. В свою очередь, средства противовоздушной обороны уничтожили семь украинских беспилотников и перехватили девять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ольха».

Ситуация на направлениях СВО

На Херсонском направлении в ходе огневого поражения за сутки уничтожены до 20 украинских военнослужащих, три автомобиля, а также две самоходные гаубицы «Гвоздика».

На Краснолиманском направлении огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем были ликвидированы свыше 90 украинских военнослужащих, выведены из строя три боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходная гаубица «Гвоздика», а также гаубицы Д-20 и Д-30.

На Донецком направлении в результате активных действий подразделений группировки войск «Южная» были уничтожены более 80 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре пикапа, три боевые машины РСЗО «Град», гаубица «Мста-Б», а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами оперативно-тактической авиации и огнём артиллерии было нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах Новомихайловки, Угледара, Пречистовки, Привольного (ДНР) и Орехова (Запорожская область). Потери противника — более 50 военнослужащих, три пикапа, а также гаубица Д-30.

«На Купянском направлении ударами оперативно-тактической авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем группировки войск «Запад» поражены подразделения ВСУ в районах населённых пунктов Двуречная, Тимковка, Ольшана Харьковской области и Новосёловское Луганской Народной Республики. Уничтожены до 50 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и два автомобиля», — отметили в Минобороны РФ.

Помимо этого, 19 марта начальник пресс-центра группировки «Западная» полковник Сергей Зыбинский сообщил, что военными были сорваны две попытки противника провести разведку боем в районе Грениковки. Также была предотвращена переброска резервов и ротация войск возле н. п. Першетравнево.

Вдобавок расчёты самоходных гаубиц «Мста-С» и орудий «Гиацинт» уничтожили три украинские разведывательно-диверсионные группировки в районах Грениковки, Орлянского и Артёмовки.

Запорожье

Город Запорожье буквально кишит украинскими боевиками и иностранными наёмниками, сообщил РИА Новости председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации региона Владимир Рогов. По его словам, ВСУ используют заводы, административные здания, пансионаты, школы и больницы города для размещения своих подразделений.

«Режим Зеленского превратил Запорожье в один из самых милитаризированных городов на оккупированной украинскими боевиками территории. Несколько десятков объектов гражданской инфраструктуры используется в качестве военных объектов», — добавил он.

Накануне Рогов сообщал, что российские войска нанесли удар по одной из основных баз боевиков Иностранного легиона в Запорожье. По его словам, были уничтожены несколько десятков иностранных наёмников и инструкторов.

Кроме того, по словам Рогова, киевский режим приступил к реализации спланированной информационно-психологической спецоперации.