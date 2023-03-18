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53 минуты назад

Назван главный страх США перед армией Северной Кореи

News.ru

Руководство США обеспокоено наличием у КНДР межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-17» больше, чем численностью вооруженных сил страны, заявил NEWS.ru военный обозреватель Алексей Суконкин, комментируя информацию о записи около 800 тысяч северокорейских добровольцев в армию страны. Он подчеркнул, что сообщения о добровольцах являются элементом пропаганды на фоне военных учений США близ Северной Кореи, но это все равно высокая цифра.

Назван главный страх США перед армией Северной Кореи
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Не 800 тысяч пугают США, а межконтинентальная баллистическая ракета «Хвасон-17». КНДР периодически ее запускает. Тем не менее, 800 тысяч — это очень много, если считать, что ВС КНДР и вооруженные формирования — 5-6% населения, — сказал эксперт.

Суконкин указал, что Вашингтон проводит совместные военные учения с Сеулом в Японском море, тем самым усиливая давление на Пхеньян, и северокорейская пропаганда реагирует соответствующим образом. Публикация о 800 тысячах добровольцев говорит о мощном резерве армии КНДР, однако не факт, что они пополнят ряды вооруженных сил. Кроме того, эксперт предположил, что конфликт между КНДР и США может быть ядерным с обеих сторон.

Жители Северной Кореи массово захотели вступить в армию для борьбы с США

Вашингтон вообще пригрозил применить ядерное оружие при любой агрессии КНДР против Южной Кореи, даже конвенциональной. Заявление воинственное, но несоразмерно конфликтам между Пхеньяном и Сеулом: милые бранятся — только тешатся, — резюмировал Суконкин.

Ранее сестра северокорейского лидера Ким Ё Чжон заявила, что если США попытаются сбить межконтинентальную ракету КНДР при ее испытательном пуске в Тихий океан, Пхеньян воспримет это действие как объявление войны. По ее словам, одно из СМИ Южной Кореи сообщило, что командование ВС США в Индо-Тихоокеанском регионе выступило с подобными идеями.

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