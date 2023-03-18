Назван главный страх США перед армией Северной Кореи

Руководство США обеспокоено наличием у КНДР межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-17» больше, чем численностью вооруженных сил страны, заявил NEWS.ru военный обозреватель Алексей Суконкин, комментируя информацию о записи около 800 тысяч северокорейских добровольцев в армию страны. Он подчеркнул, что сообщения о добровольцах являются элементом пропаганды на фоне военных учений США близ Северной Кореи, но это все равно высокая цифра.

Не 800 тысяч пугают США, а межконтинентальная баллистическая ракета «Хвасон-17». КНДР периодически ее запускает. Тем не менее, 800 тысяч — это очень много, если считать, что ВС КНДР и вооруженные формирования — 5-6% населения, — сказал эксперт.

Суконкин указал, что Вашингтон проводит совместные военные учения с Сеулом в Японском море, тем самым усиливая давление на Пхеньян, и северокорейская пропаганда реагирует соответствующим образом. Публикация о 800 тысячах добровольцев говорит о мощном резерве армии КНДР, однако не факт, что они пополнят ряды вооруженных сил. Кроме того, эксперт предположил, что конфликт между КНДР и США может быть ядерным с обеих сторон.

Вашингтон вообще пригрозил применить ядерное оружие при любой агрессии КНДР против Южной Кореи, даже конвенциональной. Заявление воинственное, но несоразмерно конфликтам между Пхеньяном и Сеулом: милые бранятся — только тешатся, — резюмировал Суконкин.