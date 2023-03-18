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25 минут назад

Во Львове рассказали об ударе в районе военного полигона

Lenta.ruиещё 1

Глава Львовской областной военной администрации (ОВА) Максим Козицкий заявил об ударе по району региона, где располагается военный полигон. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Во Львове рассказали об ударе в районе военного полигона
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Козицкого, 18 марта около часа ночи по местному времени в области зафиксировали атаку шестью беспилотниками типа Shahed 136. Три дрона сбили средства ПВО, еще три попали в нежилые помещения в Яворовском районе, здания получили повреждения. О каких именно помещениях идет речь, глава ОВА не уточнил. Как утверждает Козицкий, обошлось без пострадавших.

Захвативший в одиночку траншею противника российский боец погиб на Украине

В Яворовском районе располагается военный полигон Вооруженных сил Украины (ВСУ). В марте прошлого года Минобороны России заявляло об ударе по полигону, где, по утверждению МО РФ, готовили иностранных наемников перед боевыми действиями.

Армия,Максим Козицкий,Минобороны России,
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