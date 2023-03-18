Жители Северной Кореи массово захотели вступить в армию для борьбы с США

Около 800 тыс. молодых жителей КНДР изъявили желание поступить на военную службу или вернуться на нее всего лишь за сутки в качестве проявления патриотической решимости "искоренить американских империалистов и их марионеток-предателей", а также объединить полуостров. Об этом в субботу сообщила газета Rodong Sinmun.

"Согласно совокупным данным, 17 марта всего лишь за сутки по всей стране до 800 тыс. участников молодежных союзов настойчиво попросили о зачислении или возвращении в ряды [Корейской] народной армии", - пишет газета.

Журналисты отметили, что число подобных добровольцев продолжает расти во всех регионах КНДР. В республике существует призывная система, и все мужчины обязаны служить в армии не менее 10 лет, женщины - по меньшей мере три года.

"Происки американских империалистов и их марионеток-предателей, провоцирующие ядерную войну, достигли таких пределов, что их больше нельзя игнорировать: они грубо посягают на суверенитет нашей родины и ее интересы в сфере безопасности, эти происки являются невиданными по своей агрессии и масштабам", - указывает газета.

13 марта Республика Корея и США начали масштабные учения.