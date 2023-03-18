Умер последний главнокомандующий ВМФ СССР Владимир Чернавин

Умер последний главнокомандующий Военно-морского флота СССР Владимир Чернавин. Об этом сообщил телеканал «Звезда».

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Чернавину было 94 года. Он скончался в ночь на 18 марта, около 01.30 в госпитале.

По данным телеканала, прощание с советским главнокомандующим пройдет в воинском мемориале в подмосковном городе Мытищи.

Владимир Николаевич родился в 1928 году. Окончил Ульяновский механический техникум и Бакинское военно-морское подготовительное училище, а также Высшее военно-морское училище имени М. В. Фрунзе.

Чернавин — Герой Советского Союза, был назначен адмиралом флота в1983 году, а также занимал пост заместителя министра обороны СССР в период с 1985 по 1992 годы.