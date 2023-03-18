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19 минут назад

Спецоперация на Украине 18 марта: последние новости на сегодня

Елена Прошина

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 18 марта 2023 года.

Спецоперация на Украине 18 марта: последние новости на сегодня
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Дрон-камикадзе «Привет-82» отправится в зону спецоперации в апреле

Российские военнослужащие в апреле 2023 года начнут применять дрона-камикадзе самолетного типа «Привет-82» в ходе боевых действий на территории Украины. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на информацию конструкторского бюро (КБ) «Око».

Уточняется, что бюро создало уже 33 серийных образца дрона-камикадзе «Привет-82». Представители организации заверили, что уже готовят несколько партий к отгрузке, дронов приобрели для тестирования в ходе боев на Украине. В сообщении уточняется, что добровольческие объединения будут использовать дронов «Привет-82» уже в апреле этого года.

В ДНР рассказали о попытке ВСУ войти в Артемовск из Часова Яра

Вооруженные силы Украины попытались войти в Артемовск (украинское название — Бахмут) с территории Часова Яра. Российские войска успешно пресекли их действия. Об этом заявил советник временно исполняющего обязанности главы ДНР Ян Гагин, передает газета «Известия».

Он сообщил, что украинские военнослужащие сбились в группу в Часове Яре и начали контрнаступление, однако их попытка закончилась провалом. Гагин добавил, что силы армии Украины на этом направлении нельзя недооценивать.

Советник врио главы ДНР указал, что в Артемовске на данный момент находятся примерно 10 тысяч украинских солдат.

В Британии рассказали об использовании ВСУ столетних пулеметов

Вооруженные силы Украины используют в Артемовске (украинское название — Бахмут) пулеметы XIX века, так как современного оружия для борьбы с Россией не хватает. Об этом пишет газета The Telegraph, передает «Лента.ру».

«Солдаты в бункерах стреляют из пулеметов "Максим", которые ассоциируются с колониальной эпохой и Первой мировой войной», — пишет издание.

В статье отмечается, что украинская сторона испытывает нехватку современного оружия.

Украинский солдат Владислав в беседе с The Telegraph рассказал, что часто видел «Максим» на стационарных позициях. Он назвал старые пулеметы грозным оружием, которое может доставить противнику много проблем, если грамотно его использовать.

Армия,Ян Гагин,
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