Военкор сообщил о смене тактики боев в зоне спецоперации

На данный момент артиллерийские бои в зоне спецоперации сменились на боестолкновения на уровне стрелкового оружия, что говорит о продвижении российских войск. Об этом в беседе с URA.RU рассказал военный корреспондент издания «Украина.ру» Василий Ткач.

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«ВСУ экономят артиллерийские боеприпасы, их не хватает. Плюс боестолкновения на уровне стрелкового оружия говорят, что позиции сблизились. Уже идут штурмы отдельных домов, других укрепленных объектов, когда уже артиллерию не применяют. Это сигнализирует о продвижении линии фронта в нашу пользу», — сообщил корреспонденту URA.RU Ткач.

На данный момент прямые столкновения с противником активно ведутся на Южнодонецком направлении. Укрепрайоны и блиндажи ВСУ берут штурмом российские пехотинцы — морпехи и мотострелки.