Захват опорного пункта ВСУ в одиночку показали на видео

В сети появилось видео подвига российского солдата Александра Мальцева, в одиночку захватившего опорный пункт противника, уложившего троих националистов и взявшего в плен еще двоих.

Это произошло 10 марта в районе Кременной. Здешние леса противник изрыл окопами, превратив в укрепрайон. Выкурить из них ВСУ ударами артиллерии невозможно, пехоте приходится "вручную" зачищать каждый окоп. Вот на такую работу и отправился командир отделения разведки, 47-летний мобилизованный из Санкт-Петербурга Александр Мальцев.

- Очень толковый и грамотный парнишка. Соображал головой, знал, зачем сюда пришел. Дашь задачу, наизнанку вывернется, но выполнит, - рассказал военкору Александру Коцу командир штурмовой роты 488 полка.

По пути к вражескому окопу товарищей Мальцева покосило пулеметным огнем. Он оттащил раненых к своим и пошел на штурм один. Подобрался к окопу один, дождался, пока ВСУшники отвлекутся на отражение атаки с другой стороны, ужом скользнул в окоп, уложил троих огнем из автомата. Еще двух украинских солдат взял в плен.

Эту фантастическую историю засняли на видео бесстрастные беспилотники, парившие над полем боя.