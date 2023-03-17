Захват опорного пункта ВСУ в одиночку показали на видео

В сети появилось видео подвига российского солдата Александра Мальцева, в одиночку захватившего опорный пункт противника, уложившего троих националистов и взявшего в плен еще двоих.
Это произошло 10 марта в районе Кременной. Здешние леса противник изрыл окопами, превратив в укрепрайон. Выкурить из них ВСУ ударами артиллерии невозможно, пехоте приходится "вручную" зачищать каждый окоп. Вот на такую работу и отправился командир отделения разведки, 47-летний мобилизованный из Санкт-Петербурга Александр Мальцев.
- Очень толковый и грамотный парнишка. Соображал головой, знал, зачем сюда пришел. Дашь задачу, наизнанку вывернется, но выполнит, - рассказал военкору Александру Коцу командир штурмовой роты 488 полка.
По пути к вражескому окопу товарищей Мальцева покосило пулеметным огнем. Он оттащил раненых к своим и пошел на штурм один. Подобрался к окопу один, дождался, пока ВСУшники отвлекутся на отражение атаки с другой стороны, ужом скользнул в окоп, уложил троих огнем из автомата. Еще двух украинских солдат взял в плен.
Эту фантастическую историю засняли на видео бесстрастные беспилотники, парившие над полем боя.
К сожалению, 13 марта Александр Мальцев погиб в бою там же, под Кременной. Он представлен к званию Героя России, сообщил военкор Поддубный.