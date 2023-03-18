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22 минуты назад

Politico: НАТО планирует развернуть трехсоттысячную армию у границ с РФ

Газета.Ruиещё 1

Намерения НАТО по созданию у границ с Россией армии численностью до 300 тысяч человек могут подорвать единство альянса из-за чрезмерно больших затрат на их выполнение. Об этом сообщает газета Politico.

Politico: НАТО планирует развернуть трехсоттысячную армию у границ с РФ
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Численность [войск] будет большой, отдельные официальные лица говорят о 300 тыс. военных НАТО», — сказано в материале.

Как пишет газета, для подготовки такого большого числа военных, им нужно не только дать оружие и амуницию, но и натренировать, обучить нюансам военного дела, на что требуются тысячи различных боеприпасов. Уже сейчас страны НАТО замечают их недостаток в связи с отправкой в Киев большей части своих оборонных запасов.

«Текущий уровень потребления боеприпасов [на Украине] по сравнению с их уровнем производства несостоятелен», — приводит издание заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

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В статье указывается, что министры обороны стран НАТО «представят весной дополненные планы региональной обороны альянса». Их нужно окончательно сформировать и согласовать к саммиту альянса в Вильнюсе 11-12 июля.

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