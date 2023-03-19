Песков заявил о вовлеченности операторов дронов США в конфликт против РФ

Американские беспилотники над Черным морем занимаются отнюдь не обеспечением безопасности судов, и, по сути, все это доказывает вовлеченность Вашингтона в конфликт против Москвы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телеканалу "Россия-1" для программы "Москва. Кремль. Путин".
Как считает представитель Кремля, подобные инциденты "безусловно, крайне опасны".
"Но, с другой стороны, совершенно очевидно, чем занимаются эти беспилотники. И их миссия - это вовсе не мирная миссия по обеспечению безопасности судоходства в международных водах. Нам это хорошо известно. И, по сути, речь идет о прямой вовлеченности операторов этих беспилотников в конфликте. Причем, против нас", - констатировал Песков, отвечая на вопросы журналиста Павла Зарубина
БПЛА ВВС США MQ-9 Reaper упал в международных водах Черного моря 14 марта. В Минобороны РФ сообщили, что беспилотник летел в направлении российской границы с выключенными транспондерами и вошел в район "временного режима использования воздушного пространства", введенного в связи с проведением специальной военной операции. Аппарат потерял управление "в результате резкого маневрирования" и потерпел крушение, а сопровождавшие его российские истребители не применяли бортовое вооружение и не вступали в контакт с беспилотником, добавили в ведомстве.
По американской версии, два российских Су-27 перехватили выполнявший разведывательную миссию MQ-9 и несколько раз сбрасывали в его сторону топливо. В конечном итоге, как утверждает Вашингтон, один из истребителей задел пропеллер беспилотника, что и привело к крушению последнего.