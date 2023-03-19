Песков заявил о вовлеченности операторов дронов США в конфликт против РФ

"Но, с другой стороны, совершенно очевидно, чем занимаются эти беспилотники. И их миссия - это вовсе не мирная миссия по обеспечению безопасности судоходства в международных водах. Нам это хорошо известно. И, по сути, речь идет о прямой вовлеченности операторов этих беспилотников в конфликте. Причем, против нас", - констатировал Песков, отвечая на вопросы журналиста Павла Зарубина