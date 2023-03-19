В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
0° в 
USD 76.60EUR 81.46
Войти в почту
2 часа назад

Песков: беспилотник над Черным морем доказывает вовлеченность США в конфликт против РФ

ТАССиещё 5

Американские беспилотники над Черным морем занимаются отнюдь не обеспечением безопасности судов, и, по сути, все это доказывает вовлеченность Вашингтона в конфликт против Москвы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью телеканалу "Россия-1" для программы "Москва. Кремль. Путин".

Песков заявил о вовлеченности операторов дронов США в конфликт против РФ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Как считает представитель Кремля, подобные инциденты "безусловно, крайне опасны".

"Но, с другой стороны, совершенно очевидно, чем занимаются эти беспилотники. И их миссия - это вовсе не мирная миссия по обеспечению безопасности судоходства в международных водах. Нам это хорошо известно. И, по сути, речь идет о прямой вовлеченности операторов этих беспилотников в конфликте. Причем, против нас", - констатировал Песков, отвечая на вопросы журналиста Павла Зарубина

БПЛА ВВС США MQ-9 Reaper упал в международных водах Черного моря 14 марта. В Минобороны РФ сообщили, что беспилотник летел в направлении российской границы с выключенными транспондерами и вошел в район "временного режима использования воздушного пространства", введенного в связи с проведением специальной военной операции. Аппарат потерял управление "в результате резкого маневрирования" и потерпел крушение, а сопровождавшие его российские истребители не применяли бортовое вооружение и не вступали в контакт с беспилотником, добавили в ведомстве.

По американской версии, два российских Су-27 перехватили выполнявший разведывательную миссию MQ-9 и несколько раз сбрасывали в его сторону топливо. В конечном итоге, как утверждает Вашингтон, один из истребителей задел пропеллер беспилотника, что и привело к крушению последнего.

Армия,Черное море,Крым наш,Павел Зарубин,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Минобороны России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий