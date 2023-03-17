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22 минуты назад

Генсек НАТО заявил о неспособности альянса защищать каждый метр

Lenta.ruиещё 1

НАТО неспособно защищать «каждый метр своей критической инфраструктуры» постоянно. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг, передает РИА Новости.

Генсек НАТО заявил о неспособности альянса защищать каждый метр
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По его словам, именно поэтому организация и ее участники полагаются на разведданные. Столтенберг также отметил, что НАТО планирует проводить больше учений.

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Ранее премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре сказал, что Норвегия попросила НАТО обеспечить безопасность ее газовых платформ в Серверном море. Помимо этого, с такой же просьбой к Североатлантическому альянсу обратился немецкий канцлер Олаф Шольц. Предполагается, что вопрос безопасности подняли в связи со взрывами на «Северных потоках». Такое заявление было сделано на встрече с главой Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Армия,Олаф Шольц,Йенс Столтенберг,НАТО,Еврокомиссия,
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