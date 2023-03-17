Генсек НАТО заявил о неспособности альянса защищать каждый метр

По его словам, именно поэтому организация и ее участники полагаются на разведданные. Столтенберг также отметил, что НАТО планирует проводить больше учений.

Ранее премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре сказал, что Норвегия попросила НАТО обеспечить безопасность ее газовых платформ в Серверном море. Помимо этого, с такой же просьбой к Североатлантическому альянсу обратился немецкий канцлер Олаф Шольц. Предполагается, что вопрос безопасности подняли в связи со взрывами на «Северных потоках». Такое заявление было сделано на встрече с главой Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.