Германия оценила намерение Польши поставлять истребители Украине

Правительство Германии не получало запросов Польши и Словакии на разрешение передать стоявших ранее на вооружении ГДР истребителей Киеву. Об этом заявил спикер немецкого правительства Штеффен Хебештрайт, пишет РИА Новости.

Накануне Польша и Словакия заявили о решении передать украинским властям свои МиГ-29. Вместе с тем в Словакии подчеркнули, что самолеты выведены из эксплуатации, для них не готовят пилотов и есть проблемы с запасными частями. А пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сравнил поставки истребителей Киеву с утилизацией старой техники.

По словам Хебештрайта, Берлин исходит из необходимости «действовать согласованно на интернациональном уровне».

«И мы не хотим, чтобы иные страны нам предписывали что-то», - заметил спикер немецкого правительства в ответ на вопрос о том, изменит ли Германия свою позицию по поставкам истребителей.

Штеффен Хебештрайт также обратил внимание на то, что немецким властям неизвестно, стояли ли истребители модели МИГ-29, которые хотят передать Киеву Польша и Словакия, когда-либо на вооружении ВВС ГДР.

«Поскольку нам на данный момент не приходило запросов, мы не можем оценить данную информацию», - заметил он.