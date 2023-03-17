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14 минут назад

Германия оценила намерение Польши поставлять истребители Украине

Алиса Селезнёва

Правительство Германии не получало запросов Польши и Словакии на разрешение передать стоявших ранее на вооружении ГДР истребителей Киеву. Об этом заявил спикер немецкого правительства Штеффен Хебештрайт, пишет РИА Новости.

Накануне Польша и Словакия заявили о решении передать украинским властям свои МиГ-29. Вместе с тем в Словакии подчеркнули, что самолеты выведены из эксплуатации, для них не готовят пилотов и есть проблемы с запасными частями. А пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сравнил поставки истребителей Киеву с утилизацией старой техники.

Украина в ближайшие дни получит от Польши первые четыре самолета МиГ-29

По словам Хебештрайта, Берлин исходит из необходимости «действовать согласованно на интернациональном уровне».

«И мы не хотим, чтобы иные страны нам предписывали что-то», - заметил спикер немецкого правительства в ответ на вопрос о том, изменит ли Германия свою позицию по поставкам истребителей.

Штеффен Хебештрайт также обратил внимание на то, что немецким властям неизвестно, стояли ли истребители модели МИГ-29, которые хотят передать Киеву Польша и Словакия, когда-либо на вооружении ВВС ГДР.

«Поскольку нам на данный момент не приходило запросов, мы не можем оценить данную информацию», - заметил он.

После решения поставить Украине танки Leopard канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что Берлин не будет отправлять в страну истребители. Об отсутствии таких планов сообщил и президент США Джо Байден.

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