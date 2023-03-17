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43 минуты назад

Эстония передаст Украине партию помощи со снайперскими винтовками и тепловизорами

Газета.Ru

Эстония направит на Украину партию военной помощи, в которую войдут снайперские винтовки, тепловизоры и специальное снаряжение на общую сумму 494,3 тыс. евро. Такое решение приняло правительство страны, передает информагентство Eurasia Daily со ссылкой на заявление министра обороны Эстонии Ханно Певкура.

Эстония передаст Украине снайперские винтовки и тепловизоры
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным издания, в партию войдут полуавтоматические винтовки, снайперские винтовки, оптические прицелы, бинокли, боеприпасы, индивидуальное и специальное снаряжение, тепловизоры и медицинское оборудование.

Отмечается, что при обсуждении пакета помощи речь шла также о передаче патрульных катеров, количество которых не уточняется.

Ранее сообщалось, что правительство Эстонии расширило полномочия Сил обороны в сфере организации подпольной и конспиративной деятельности.

Силы обороны страны смогут создавать агентурные сети, поддерживающую инфраструктуру, а также тайно сотрудничать с законспирированными агентами.

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