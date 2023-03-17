Эстония передаст Украине снайперские винтовки и тепловизоры

Эстония направит на Украину партию военной помощи, в которую войдут снайперские винтовки, тепловизоры и специальное снаряжение на общую сумму 494,3 тыс. евро. Такое решение приняло правительство страны, передает информагентство Eurasia Daily со ссылкой на заявление министра обороны Эстонии Ханно Певкура.

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По данным издания, в партию войдут полуавтоматические винтовки, снайперские винтовки, оптические прицелы, бинокли, боеприпасы, индивидуальное и специальное снаряжение, тепловизоры и медицинское оборудование.

Отмечается, что при обсуждении пакета помощи речь шла также о передаче патрульных катеров, количество которых не уточняется.

Ранее сообщалось, что правительство Эстонии расширило полномочия Сил обороны в сфере организации подпольной и конспиративной деятельности.