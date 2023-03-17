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24 минуты назад

Испания отказалась поставлять Украине истребители

Lenta.ru

Правительство Испании не будет направлять украинским властям истребители, заявила министр обороны королевства Маргарита Роблес. Цитату приводит ТАСС.

Испания отказалась поставлять Украине истребители
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Она подчеркнула, что Мадрид относится с уважением к решениям, принятым другими государствами для помощи Киеву. Однако это не значит, что королевство пойдет на такие же меры. Роблес также отметила, что истребители Eurofighter и F-18, которые есть у Испании, требуют специфической подготовки и обучения.

Президент Польши Анджей Дуда ранее рассказал, что в ближайшие дни Киев получит от Варшавы первые четыре истребителя МиГ-29. О таком же решении позднее заявил премьер-министр Словакии Эдуард Хегер: он отметил, что власти страны одобрили передачу Киеву 13 самолетов МиГ-29.

По мнению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, это подтверждает вовлеченность НАТО в украинский конфликт.

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