Испания отказалась поставлять Украине истребители

Она подчеркнула, что Мадрид относится с уважением к решениям, принятым другими государствами для помощи Киеву. Однако это не значит, что королевство пойдет на такие же меры. Роблес также отметила, что истребители Eurofighter и F-18, которые есть у Испании, требуют специфической подготовки и обучения.