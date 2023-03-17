Кабмин Словакии одобрил передачу истребителей МиГ-29 Украине

Исполняющий обязанности премьер-министра Словакии Эдуард Хегер заявил, что кабмин страны одобрил передачу самолетов МиГ-29 Украине. Его слова передает газета Pravda.

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«Правительство приняло решение и единодушно одобрило международное соглашение о дарении МиГ-29 и систем ПВО Kup Украине», — сказал Хегер.

По его словам, с этим решением ознакомлены и согласны президент Словакии и спикер парламента.

Ранее министр обороны Словакии Ярослав Надь сообщал, что Словакия может передать Украине десять из 11 имеющихся в стране истребителей МиГ-29 советского производства.

15 марта пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер заявлял, что Украина получит истребители МиГ-29 от нескольких стран.