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44 минуты назад

Кабмин Словакии одобрил передачу истребителей МиГ-29 Украине

Газета.Ru

Исполняющий обязанности премьер-министра Словакии Эдуард Хегер заявил, что кабмин страны одобрил передачу самолетов МиГ-29 Украине. Его слова передает газета Pravda.

Кабмин Словакии одобрил передачу истребителей МиГ-29 Украине
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Правительство приняло решение и единодушно одобрило международное соглашение о дарении МиГ-29 и систем ПВО Kup Украине», — сказал Хегер.

По его словам, с этим решением ознакомлены и согласны президент Словакии и спикер парламента.

Ранее министр обороны Словакии Ярослав Надь сообщал, что Словакия может передать Украине десять из 11 имеющихся в стране истребителей МиГ-29 советского производства.

15 марта пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер заявлял, что Украина получит истребители МиГ-29 от нескольких стран.

Координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби также говорил о том, что решение Польши передать Украине истребители МиГ-29 не меняет планов США о возможности поставки F-16.

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