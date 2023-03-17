Шойгу наградил перехвативших беспилотник США летчиков Су-27

Министр обороны Сергей Шойгу представил к государственным наградам летчиков Су-27, которые предотвратили нарушение границ района спецоперации американским беспилотником MQ-9 Reaper. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В Минобороны РФ добавили, что границы района специальной военной операции были доведены до всех пользователей международного воздушного пространства, а также опубликованы согласно действующим международным нормам.

Напомним, что американский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) упал в Черном море 14 марта. В Минобороны РФ заявляли, что дрон нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства и упал в воду из-за резкого маневра, который сделал его неуправляемым.