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45 минут назад

Шойгу наградил перехвативших беспилотник США летчиков Су-27

Никита Бородкин

Министр обороны Сергей Шойгу представил к государственным наградам летчиков Су-27, которые предотвратили нарушение границ района спецоперации американским беспилотником MQ-9 Reaper. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В Минобороны РФ добавили, что границы района специальной военной операции были доведены до всех пользователей международного воздушного пространства, а также опубликованы согласно действующим международным нормам.

Опубликовано видео инцидента с американским БПЛА над Черным морем

Напомним, что американский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) упал в Черном море 14 марта. В Минобороны РФ заявляли, что дрон нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства и упал в воду из-за резкого маневра, который сделал его неуправляемым.

Подчеркивалось, что российские истребители, которые подняли для сопровождения летательного аппарата, не применяли бортовое вооружение и успешно вернулись на аэродром.

Армия,Видео,Сергей Шойгу,Минобороны России,
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