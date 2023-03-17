Япония и США провели учения ВВС из-за ракетного пуска КНДР

Воздушные Силы самообороны Японии и ВВС США провели совместные учения с участием боевых самолётов из-за запуска КНДР межконтинентальной баллистической ракеты.

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Об этом сообщает Объединённый комитет начальников штабов Сил самообороны Японии.

Отмечается, что в учениях приняли участие четыре японских истребителя F-15, и четыре американских истребителя F-16.