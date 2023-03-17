Япония и США провели учения ВВС из-за ракетного пуска КНДР

Воздушные Силы самообороны Японии и ВВС США провели совместные учения с участием боевых самолётов из-за запуска КНДР межконтинентальной баллистической ракеты.
Об этом сообщает Объединённый комитет начальников штабов Сил самообороны Японии.
Отмечается, что в учениях приняли участие четыре японских истребителя F-15, и четыре американских истребителя F-16.
16 марта Северная Корея произвела пуск баллистической ракеты в сторону Японского моря.
Позднее в КНДР заявили, что страна провела испытание межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Хвасон-17».
Запуском МБР руководил лидер КНДР Ким Чен Ын.