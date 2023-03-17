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1 час назад

Япония и США провели учения ВВС в связи с ракетным пуском КНДР

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Воздушные Силы самообороны Японии и ВВС США провели совместные учения с участием боевых самолётов из-за запуска КНДР межконтинентальной баллистической ракеты.

Япония и США провели учения ВВС из-за ракетного пуска КНДР
Фото: RT на русскомRT на русском

Об этом сообщает Объединённый комитет начальников штабов Сил самообороны Японии.

Отмечается, что в учениях приняли участие четыре японских истребителя F-15, и четыре американских истребителя F-16.

16 марта Северная Корея произвела пуск баллистической ракеты в сторону Японского моря.

Позднее в КНДР заявили, что страна провела испытание межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Хвасон-17».

Запуском МБР руководил лидер КНДР Ким Чен Ын.

Армия,Объединенный комитет начальников штабов армии США,
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