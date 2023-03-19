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43 минуты назад

КНДР выпустила баллистическую ракету на фоне резкого увеличения армии

Ura.Ruиещё 7

В КНДР запустили баллистическую ракету в сторону Японского моря. Об этом сообщила береговая охрана последней.

Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря
Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФОфициальный сайт Министерство обороны РФ

«КНДР совершила запуск, предположительно, баллистической ракеты», — сообщили в береговой охране. Японские сторожевые корабли призвали ближайшие суда при обнаружении обломков ракеты сразу связываться с властями.

Ранее около 800 тысяч граждан Северной Кореи записались за сутки в армию, чтобы сражаться с «американскими империалистами». В 2022 году КНДР неоднократно запускала ракеты в сторону Японского моря. Также в марте 2023 года КНДР осуществила запуск межконтинентальной баллистической ракеты.

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