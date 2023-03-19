Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

В КНДР запустили баллистическую ракету в сторону Японского моря. Об этом сообщила береговая охрана последней.

Ранее около 800 тысяч граждан Северной Кореи записались за сутки в армию, чтобы сражаться с «американскими империалистами». В 2022 году КНДР неоднократно запускала ракеты в сторону Японского моря. Также в марте 2023 года КНДР осуществила запуск межконтинентальной баллистической ракеты.