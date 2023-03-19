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1 час назад

"РВ": российские военные захватили в плен бойцов ВСУ и опорные пункты под Авдеевкой

Газета.Ruиещё 3

Российские военные из 110-й отдельная гвардейская мотострелковой бригады, раньше входившей в состав народной милиции ДНР, захватили в плен бойцов ВСУ под Авдеевкой и записали видео, на котором украинские солдаты раскаиваются в обстрелах мирного населения Донбасса, сообщает Telegram-канал "Операция Z: Военкоры Русской Весны".

"РВ": военные РФзахватили в плен бойцов ВСУ и опорные пункты под Авдеевкой
Фото: Евгений Биятов/РИА НовостиЕвгений Биятов/РИА Новости

Отмечается, что украинские военнослужащие были взяты в плен в районе поселка Невельское под Авдеевкой, за которую идут тяжелые бои. На видео пленные просят прощения у детей, живущих на Донбассе.

Ранее советник временно исполняющего обязанности Донецкой народной республики Дениса Пушилина Ян Гагин заявил, что дислоцированные в Авдеевке военнослужащие ВСУ могут попасть в котел, который организуют наступающие российские военные. 24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР).

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

Армия,Ян Гагин,Денис Пушилин,Владимир Путин,
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