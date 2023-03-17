Мобилизация: последние новости на сегодня 17 марта 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 17 марта 2023, в материале «Рамблера».

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МО РФ: мобилизованные спасли два взвода пехоты огнем из артиллерии

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Российские артиллеристы в ходе специальной военной операции спасли два взвода пехотинцев, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на Министерство обороны РФ.

Расчет из мобилизованных граждан оказал им огневую поддержку из пушек «Гиацинт-Б». Расчеты орудий ведутся в координации с дивизионной разведкой.

Напомним, рабочая группа по вопросам проведения специальной военной операции направит главе государства доклад, который будет содержать предложения о социальной и правовой защите военнослужащих России.

В России суд впервые подтвердил право мобилизованного на прохождение гражданской службы

Ленинградский областной суд подтвердил незаконность призыва на военную службу жителя Гатчины Павла Мушуманского, сообщает RTVI.

Он добивался права на альтернативную гражданскую службу после частичной мобилизации. В 2019 году россиянин был призван в армию, но из-за религиозных убеждений попросил призывную комиссию о прохождении альтернативной гражданской службы. Мушуманского направили на работу в психоневрологический интернат, однако после начала частичной мобилизации его призвали в ряды Вооруженных сил и отправили в военную часть.

Мужчина обратился в суд, который приостановил действие решения о его мобилизации до рассмотрения дела по существу и фактически обязал руководство войсковой части вернуть истца домой для участия в судебном процессе.

В конце ноября прошлого года Мушуманскому удалось оспорить законность своего призыва в Гатчинском городском суде, однако военный комиссариат обжаловал решение суда. 16 марта Ленинградский областной суд отклонил апелляционную жалобу, подтвердив незаконность призыва россиянина на военную службу.

Данное решение является прецедентом в отечественной судебной практике.

Ярославцы подготовили медикаменты для передачи мобилизованным землякам

В ярославское областное отделение Фонда милосердия и здоровья доставили очередную партию гуманитарной помощи, сообщает «Городской телеканал».

Она предназначена для дальнейшей передачи в зону проведения специальной военной операции. В этот раз для мобилизованных ярославцев и жителей Донбасса фармацевтические компании закупили медикаменты и средства первой необходимости. Фонд милосердия и здоровья напрямую получает заявки от командиров частей.