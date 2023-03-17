Мобилизация: последние новости на сегодня 17 марта 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 17 марта 2023, в материале «Рамблера».
Российские артиллеристы в ходе специальной военной операции спасли два взвода пехотинцев, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на Министерство обороны РФ.
Расчет из мобилизованных граждан оказал им огневую поддержку из пушек «Гиацинт-Б». Расчеты орудий ведутся в координации с дивизионной разведкой.
Напомним, рабочая группа по вопросам проведения специальной военной операции направит главе государства доклад, который будет содержать предложения о социальной и правовой защите военнослужащих России.
Ленинградский областной суд подтвердил незаконность призыва на военную службу жителя Гатчины Павла Мушуманского, сообщает RTVI.
Он добивался права на альтернативную гражданскую службу после частичной мобилизации. В 2019 году россиянин был призван в армию, но из-за религиозных убеждений попросил призывную комиссию о прохождении альтернативной гражданской службы. Мушуманского направили на работу в психоневрологический интернат, однако после начала частичной мобилизации его призвали в ряды Вооруженных сил и отправили в военную часть.
Мужчина обратился в суд, который приостановил действие решения о его мобилизации до рассмотрения дела по существу и фактически обязал руководство войсковой части вернуть истца домой для участия в судебном процессе.
В конце ноября прошлого года Мушуманскому удалось оспорить законность своего призыва в Гатчинском городском суде, однако военный комиссариат обжаловал решение суда. 16 марта Ленинградский областной суд отклонил апелляционную жалобу, подтвердив незаконность призыва россиянина на военную службу.
Данное решение является прецедентом в отечественной судебной практике.
В ярославское областное отделение Фонда милосердия и здоровья доставили очередную партию гуманитарной помощи, сообщает «Городской телеканал».
Она предназначена для дальнейшей передачи в зону проведения специальной военной операции. В этот раз для мобилизованных ярославцев и жителей Донбасса фармацевтические компании закупили медикаменты и средства первой необходимости. Фонд милосердия и здоровья напрямую получает заявки от командиров частей.
Медикаменты добавят к грузу, собранному правительством региона. Ежемесячно область отправляет обмундирование, продукты и стройматериалы. В текущем году на линию фронта направлено более 65 тонн гуманитарной помощи.