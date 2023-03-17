Спецоперация на Украине 17 марта: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 17 марта 2023 года.

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СМИ: ВСУ несут огромные потери

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Армия Украины находится в ожидании обещанного наступления, которое постоянно анонсируют в Киеве, сообщает НСН.

По словам экспертов, бои идут на Краснолиманском, Купянском, Херсонском, Запорожском направлениях. При этом украинские вооруженные силы теряют живую силу и технику. Сейчас России необходимо сосредоточиться на уничтожении артиллерии, так как с помощью нее ведутся обстрелы по мирным жителям Донбасса.

При этом существенные потери Киева объясняются ожиданием наступления, которое анонсируют перед Западом власти в Киеве. Сегодня Украинская армия использует все резервы для выживания.

Для участников СВО хотят создать специальную систему психологической помощи

В России рабочая группа по вопросам проведения специальной военной операции 17 марта направит главе государства доклад, который будет содержать предложения о социальной и правовой защите военнослужащих, сообщает «Парламентская газета».

В документе будут инициативы по улучшению денежного довольствия призванных на срочную службы россиян, служащих в приграничных областях, а также предложения по изменению системы кредитных каникул и порядка расторжения с военными и добровольцами срочных трудовых договоров по аналогии с тем, который в настоящее время действует в отношении беременных женщин и женщин в декрете.

Как сообщил первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак, он также выступает за увеличение количества стипендий, которые выплачиваются отечественным ученым и инженерам за выдающиеся достижения в создании прорывных технологий и разработке специальной военной техники.

В ДНР сообщили о ранении трех мирных жителей из-за обстрелов ВСУ

Украинские военные за прошедшие сутки 34 раза обстреляли населенные пункты ДНР, сообщает ТАСС.

Травмы получили три мирных жителя. Украина применила артиллерии калибра 122, 152 и 155 мм, а также реактивные системы залпового огня и ударный беспилотный летательный аппарат.

Всего украинские вооруженные силы выпустили по населенным пунктам Благодатное, Владимировка, Горловка, Донецк, Макеевка, Никольское, Пантелеймоновка и Ясиноватая 182 боеприпаса.