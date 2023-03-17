Российские подразделения продвинулись на Марьинском направлении

Начальник пресс-центра группировки "Юг" Иван Бигма сообщил, что подразделения Вооруженных сил Российской Федерации продвинулись на марьинском направлении при огневой поддержке 1-го Донецкого армейского корпуса. Об этом сообщает ТАСС.
"На марьинском направлении артиллерийские подразделения 1-го Донецкого армейского корпуса с применением реактивных систем залпового огня бесствольной артиллерии уничтожили три опорных пункта Вооруженных сил Украины, что обеспечило продвижение штурмующих подразделений", — заявил он.
Он отметил, что на авдеевском направлении ВСУ потеряли огневую позицию с личным составом и 152-мм пушкой "Гиацинт-Б". Бигма добавил, что с помощью БПЛА был обнаружен и уничтожен склад с боеприпасами украинских военнослужащих.
Накануне врио главы ДНР Денис Пушилин заявил в эфире телеканала "Россия 24", что военные ВС РФ продвигаются в Марьинке, "перемалывая" огромное количество резервов, отправляемых туда Вооруженными силами Украины. 15 марта командир дивизиона 381-го артиллерийского полка российской армии рассказал, что село Марьинка сложно взять под контроль, поскольку украинские военные возвели там бетонные укрепления, разрушить которые возможно лишь особо тяжелым вооружением