Ким Чен Ын назвал условие применения КНДР ядерного оружия

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын после пуска межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-17" заявил, что на ядерное оружие ответит ядерным оружием. Об этом сообщает радиостанция "Голос Кореи".

"Ким Чен Ын очередной раз напомнил строгое заявление..., что на ядерное оружие ответит ядерным оружием, а на открытое противоборство - открытым противоборством", - говорится в сообщении.

Лидер КНДР также подчеркнул, что "следует строго поддерживать готовность стратегических вооруженных сил к стремительному реагированию, чтобы быть в полной готовности к вооруженным конфликтам и войне любой формы".

Ранее КНДР заявила, что провела 16 марта успешные испытания межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Хвасон-17". Южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на военных Южной Кореи сообщало, что Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря. Факт запуска подтвердили также в службе безопасности на море Японии. В японском оборонном ведомстве отметили, в районе падения ракеты не было зафиксировано какого-либо ущерба для судоходства и авиации. РИА Новости опубликовало видео пролета ракеты КНДР, снятое с японского истребителя F-15.