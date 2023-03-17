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49 минут назад

Ким Чен Ын заявил, что Пхеньян на ядерное оружие ответит ядерным оружием

Газета.Ruиещё 8

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын после пуска межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-17" заявил, что на ядерное оружие ответит ядерным оружием. Об этом сообщает радиостанция "Голос Кореи".

Ким Чен Ын назвал условие применения КНДР ядерного оружия
Фото: ТАССТАСС

"Ким Чен Ын очередной раз напомнил строгое заявление..., что на ядерное оружие ответит ядерным оружием, а на открытое противоборство - открытым противоборством", - говорится в сообщении.

Лидер КНДР также подчеркнул, что "следует строго поддерживать готовность стратегических вооруженных сил к стремительному реагированию, чтобы быть в полной готовности к вооруженным конфликтам и войне любой формы".

Ранее КНДР заявила, что провела 16 марта успешные испытания межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) "Хвасон-17". Южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на военных Южной Кореи сообщало, что Северная Корея запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря. Факт запуска подтвердили также в службе безопасности на море Японии. В японском оборонном ведомстве отметили, в районе падения ракеты не было зафиксировано какого-либо ущерба для судоходства и авиации. РИА Новости опубликовало видео пролета ракеты КНДР, снятое с японского истребителя F-15.

Армия,Межконтинентальная ракета,Ядерное оружие,Чен Ким,
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