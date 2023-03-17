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32 минуты назад

В России завершили испытания противодронового «Серпа»

Lenta.ruиещё 1

Российский противодроновый комплекс «Серп-ВС5» прошел испытания и готов к поставкам. Об этом заместитель генерального директора по развитию бизнеса НИИ «Вектор» (входит в холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех») Андрей Сорокин сообщил ТАСС.

В России завершили испытания противодронового «Серпа»
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Все испытания завершены. Комплекс готов к поставкам по заказам, сейчас идет согласование сроков поставки. (...) Заказы на новый комплекс уже есть», — сказал он.

Отмечается, что дальность действия «Серп-ВС5» составляет пять километров. Комплекс может обнаруживать дроны-нарушители на 360 градусов по горизонтальной оси. Также он получил функцию деления угла обзора на секторы с независимыми режимами работы, которая позволяет использовать другие беспилотники во время работы комплекса «Серп-ВС5».

Оборудование может работать в пяти частотных диапазонах от 900 мегагерц до 5,8 гигагерц, что позволяет использовать «Серп-ВС5» против гражданских и специальных беспилотников. Комплекс может разрывать связь с оператором, выводить из строя навигационное оборудование и дезориентировать беспилотник, срывая выполнения полетного задания. «Серп-ВС5» подавляет сигналы GPS, ГЛОНАСС, Beidou (в диапазонах L1, L2, L5), а также нарушает работу каналов управления беспилотниками по Wi-Fi. Для связи с пунктом управления комплекса используют Ethernet.

В феврале в «Ростехе» сообщили, что комплексы радиоэлектронной борьбы «Серп-ВС» успешно испытали на одном из предприятий топливно-энергетического комплекса страны. Системы исключили появление дронов-нарушителей.

Армия,Андрей Сорокин,Росэлектроника,Ростех,
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