«Мы не просили извинений»: Пентагон об инциденте с дроном MQ-9

Пентагон: США не просили у РФ извинений в связи с инцидентом с дроном

Вашингтон не приносил России официальных извинений в связи с инцидентом с американским разведывательным беспилотником, потерпевшим крушение над акваторией Черного моря, рассказал пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. Об этом пишет ТАСС.

«Нет, мы не просили извинений», - подчеркнул бригадный генерал.

Задача американских официальных лиц заключалась в том, чтобы ясно обозначить свою позицию по вопросу о полетах, пояснил Райдер.

Пресс-секретарь уточнил, что чиновники заявляли как в частном порядке, так и на официальных площадках, что американские военные летчики продолжат полеты в международном воздушном пространстве.

Напомним, что 14 марта дрон MQ-9 ВВС США направлялся в сторону российской границы с выключенными транспондерами. Во время полета он вторгся в зону, закрытую Россией после начала спецоперации.

Минобороны РФ подняло истребители с тем, чтобы выяснить принадлежность летательного аппарата. В результате излишних резких маневров, предпринятых оператором дрона, беспилотник рухнул в Черное море.