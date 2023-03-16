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50 минут назад

«Мы не просили извинений»: Пентагон об инциденте с дроном MQ-9

Илья Родин

Пентагон: США не просили у РФ извинений в связи с инцидентом с дроном

Вашингтон не приносил России официальных извинений в связи с инцидентом с американским разведывательным беспилотником, потерпевшим крушение над акваторией Черного моря, рассказал пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. Об этом пишет ТАСС.

«Нет, мы не просили извинений», - подчеркнул бригадный генерал.

Задача американских официальных лиц заключалась в том, чтобы ясно обозначить свою позицию по вопросу о полетах, пояснил Райдер.

Пресс-секретарь уточнил, что чиновники заявляли как в частном порядке, так и на официальных площадках, что американские военные летчики продолжат полеты в международном воздушном пространстве.

Напомним, что 14 марта дрон MQ-9 ВВС США направлялся в сторону российской границы с выключенными транспондерами. Во время полета он вторгся в зону, закрытую Россией после начала спецоперации.

Пентагон опубликовал видео инцидента с Су-27 и дроном США

Минобороны РФ подняло истребители с тем, чтобы выяснить принадлежность летательного аппарата. В результате излишних резких маневров, предпринятых оператором дрона, беспилотник рухнул в Черное море.

В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что пилоты истребителей не приближались к аппарату и не применяли против него оружие.

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