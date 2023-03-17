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36 минут назад

СМИ: ВСУ несут огромные потери

Национальная Служба Новостейиещё 2

Украинские вооруженные силы ожидают обещанного наступления, которое время от времени анонсируют власти страны, сообщает телеканал «360» со ссылкой на военного эксперта Василия Дандыкина.

СМИ сообщили об огромных потерях ВСУ
Фото: ТАССТАСС

По его словам, бои идут на Краснолиманском, Купянском, Херсонском, Запорожском направлениях, где Украина теряет живую силу и технику. Дандыкин считает, что в настоящее время необходимо уничтожить артиллерию, так как с помощью нее наносятся удары и по мирным гражданам Донбасса. Огромные потери украинских военных эксперт объяснил ожиданием наступления, которое анонсируют перед союзниками Запада власти в Киеве. ВСУ используют все резервы, чтобы продержаться.

Публикациями о реальных потерях ВСУ в российско-украинском конфликте власти готовят западную общественность к решению вопроса, продолжать ли помогать Украине. Об этом НСН заявил член комитета Госдумы по обороне от «Единой России» Евгений Лебедев.

Армия,Василий Дандыкин,Евгений Лебедев,Единая Россия,Госдума,
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