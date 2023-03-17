СМИ сообщили об огромных потерях ВСУ

По его словам, бои идут на Краснолиманском, Купянском, Херсонском, Запорожском направлениях, где Украина теряет живую силу и технику. Дандыкин считает, что в настоящее время необходимо уничтожить артиллерию, так как с помощью нее наносятся удары и по мирным гражданам Донбасса. Огромные потери украинских военных эксперт объяснил ожиданием наступления, которое анонсируют перед союзниками Запада власти в Киеве. ВСУ используют все резервы, чтобы продержаться.