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26 минут назад

Российские войска стремятся сомкнуть кольцо вокруг Авдеевки

Российская Газетаиещё 2

Укрепрайон в районе Авдеевки может стать "котлом" для украинских подразделений. После освобождения села Красногоровка части ВСУ отходят в район села Степовое и железнодорожной станции 437-й километр.

"Станция находится на железнодорожной ветке, которая соединяет Авдеевку с Покровском. Ранее противник использовал эту железную дорогу в своих целях, в том числе для переброски военной техники и боеприпасов", - сообщает портал "Военное обозрение".

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Перерезав пути снабжения российские войска блокируют гарнизон ВСУ в Авдеевке. Для завершения окружения подразделения ВС РФ ведут наступление в направлении Северного и Ласточкино.

"В ВСУ понимают, что при освобождении ВС РФ того же Ласточкино будет перекрыта единственная остающаяся под украинским контролем автомобильная дорога из Авдеевки - в сторону линии Покровск-Селидово-Курахово. Все остальные, включая дорогу через Красногоровку, уже под российским контролем", - пишет издание.

По данным Минобороны РФ, за минувшие сутки на Донецком направлении уничтожено до 275 украинских военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины, два пикапа, боевая машина РСЗО "Ураган", гаубица Д-20, самоходная гаубица "Гвоздика", а также самоходная артиллерийская установка М109 Paladin.

Армия,Видео,СВО,Минобороны России,
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