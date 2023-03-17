Российские войска стремятся сомкнуть кольцо вокруг Авдеевки

Укрепрайон в районе Авдеевки может стать "котлом" для украинских подразделений. После освобождения села Красногоровка части ВСУ отходят в район села Степовое и железнодорожной станции 437-й километр.
"Станция находится на железнодорожной ветке, которая соединяет Авдеевку с Покровском. Ранее противник использовал эту железную дорогу в своих целях, в том числе для переброски военной техники и боеприпасов", - сообщает портал "Военное обозрение".
Перерезав пути снабжения российские войска блокируют гарнизон ВСУ в Авдеевке. Для завершения окружения подразделения ВС РФ ведут наступление в направлении Северного и Ласточкино.
"В ВСУ понимают, что при освобождении ВС РФ того же Ласточкино будет перекрыта единственная остающаяся под украинским контролем автомобильная дорога из Авдеевки - в сторону линии Покровск-Селидово-Курахово. Все остальные, включая дорогу через Красногоровку, уже под российским контролем", - пишет издание.
По данным Минобороны РФ, за минувшие сутки на Донецком направлении уничтожено до 275 украинских военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины, два пикапа, боевая машина РСЗО "Ураган", гаубица Д-20, самоходная гаубица "Гвоздика", а также самоходная артиллерийская установка М109 Paladin.