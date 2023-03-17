Российские войска стремятся сомкнуть кольцо вокруг Авдеевки

"В ВСУ понимают, что при освобождении ВС РФ того же Ласточкино будет перекрыта единственная остающаяся под украинским контролем автомобильная дорога из Авдеевки - в сторону линии Покровск-Селидово-Курахово. Все остальные, включая дорогу через Красногоровку, уже под российским контролем", - пишет издание.