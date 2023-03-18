Военкор: Почти весь завод АЗОМ находится под контролем российских сил

Военкор Александр Симонов сообщил о том, что почти вся территория Артемовского завода обработки металлов АЗОМ находится под контролем российских бойцов.
Штурмовикам осталось взять еще несколько больших зданий. Однако противник серьезно огрызается, на предприятии продолжаются тяжелые бои. Все дороги к заводу находятся под плотным огнем ствольной и реактивной артиллерии ВСУ. Время от времени враг предпринимает попытки контратаковать. Российские силы успешно их отбивают.
Напомним, завод АЗОМ - одна из главных "крепостей" ВСУ в Артемовске. На территории предприятия плотная промышленная застройка, а под ним находится разветвленная сеть шахт и подземных коммуникаций. И там, на огромной глубине, российские штурмовики ведут бои с противником.