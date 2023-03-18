В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+5° в 
USD 76.60EUR 81.46
Войти в почту
10 минут назад

Военкор Симонов: Почти весь завод АЗОМ находится под контролем российских сил

Российская Газетаиещё 1

Военкор Александр Симонов сообщил о том, что почти вся территория Артемовского завода обработки металлов АЗОМ находится под контролем российских бойцов.

Военкор: Почти весь завод АЗОМ находится под контролем российских сил
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Штурмовикам осталось взять еще несколько больших зданий. Однако противник серьезно огрызается, на предприятии продолжаются тяжелые бои. Все дороги к заводу находятся под плотным огнем ствольной и реактивной артиллерии ВСУ. Время от времени враг предпринимает попытки контратаковать. Российские силы успешно их отбивают.

Напомним, завод АЗОМ - одна из главных "крепостей" ВСУ в Артемовске. На территории предприятия плотная промышленная застройка, а под ним находится разветвленная сеть шахт и подземных коммуникаций. И там, на огромной глубине, российские штурмовики ведут бои с противником.

Армия,Азовское море,Александр Симонов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий