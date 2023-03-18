Военкор: Почти весь завод АЗОМ находится под контролем российских сил

Военкор Александр Симонов сообщил о том, что почти вся территория Артемовского завода обработки металлов АЗОМ находится под контролем российских бойцов.

Фото: Российская Газета Российская Газета

Штурмовикам осталось взять еще несколько больших зданий. Однако противник серьезно огрызается, на предприятии продолжаются тяжелые бои. Все дороги к заводу находятся под плотным огнем ствольной и реактивной артиллерии ВСУ. Время от времени враг предпринимает попытки контратаковать. Российские силы успешно их отбивают.